Пожарные ликвидируют возгорание в промзоне на Волоколамском шоссе Подмосковья

В Подмосковье загорелась промзона, пожару присвоен второй ранг Пожарные ликвидируют возгорание в промзоне на Волоколамском шоссе Подмосковья

Москва19 июл Вести.В Московской области в промышленной зоне на Волоколамском шоссе произошло возгорание. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщает "Мособлпожспас".

Загорелось здание за автомойкой. Огонь перекинулся и на другие объекты, находящиеся по соседству.

Огнеборцы тушат пожар в промышленной зоне на Волоколамском шоссе написано в канале ведомства в MAX

Пожар затронул соседнее здание. Также загорелся прицеп у фуры и поддоны. Существовала угрозы взрыва шести углекислотных баллонов – их успели эвакуировать. Детонации не произошло.

На месте возгорания имеется сильное задымление. Работают звенья газодымозащитной службы.