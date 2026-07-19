Москва19 июлВести.В Московской области в промышленной зоне на Волоколамском шоссе произошло возгорание. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщает "Мособлпожспас".
Загорелось здание за автомойкой. Огонь перекинулся и на другие объекты, находящиеся по соседству.
Огнеборцы тушат пожар в промышленной зоне на Волоколамском шоссенаписано в канале ведомства в MAX
Пожар затронул соседнее здание. Также загорелся прицеп у фуры и поддоны. Существовала угрозы взрыва шести углекислотных баллонов – их успели эвакуировать. Детонации не произошло.
На месте возгорания имеется сильное задымление. Работают звенья газодымозащитной службы.