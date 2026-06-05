Москва5 июнВести.Космонавты на МКС загерметизировали одно место утечки воздуха и готовятся к работе над вторым. Об этом сообщили в Роскосмосе.
По информации ведомства, утечка из модуля "Звезда" не угрожает жизни экипажа и состоянию станции.
При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля "Звезда" до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрКзаявила пресс-служба компании
Ранее сообщалось, что космонавтам на МКС приказали перейти на корабль и готовиться к эвакуации в связи с увеличением утечки воздуха в российском модуле станции.