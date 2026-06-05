Москва5 июн Вести.Космонавтам на МКС приказали перейти на корабль и готовиться к эвакуации в связи с увеличением утечки воздуха в российском модуле станции. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на NASA.

Астронавтам на борту Международной космической станции в пятницу было приказано НАСА укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации, в то время как российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории следует из сообщения

Инженеры Роскосмоса и NASA на протяжении более пяти лет наблюдали за медленной утечкой воздуха в российском модуле МКС, причину которой составили микротрещины в конструкции; после январских работ с герметиками давление в переходной камере стабилизировалось, но примерно три недели назад проблема возобновилась и была официально подтверждена NASA 21 мая 2026 года. Роскосмос сообщил, что после разгрузки "Прогресса" 1 мая отмечено "медленное падение давления", а модуль удерживали при пониженном давлении с периодическими подкачками воздуха.