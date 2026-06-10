Орбиту МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа

МКС на орбите подняли на 1,6 км перед пересменкой экипажей Орбиту МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа

Москва10 июн Вести.Орбиту МКС подняли на 1,6 км перед возвращением пилотируемого корабля "Союз МС-28" и прибытием нового экипажа космонавтов, информирует Роскосмос в мессенджере MAX.

Отмечается, что маневр проведен в 08.00 мск с помощью грузового корабля "Прогресс МС-34". Цель действий – создание баллистических условий перед возвращением пилотируемого корабля "Союз МС-28" и полетом "Союза МС-29".

…Средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 419,03 км над поверхностью Земли информирует госкорпорация

Как ожидается, на "Союзе МС-28" вернутся на Землю российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уилльямс. "Союз МС-29" планируется запустить 14 июля с россиянами Анной Кикиной и Петром Дубровым, а также американцем Анилом Меноном.