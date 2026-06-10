Москва10 июнВести.Орбиту МКС подняли на 1,6 км перед возвращением пилотируемого корабля "Союз МС-28" и прибытием нового экипажа космонавтов, информирует Роскосмос в мессенджере MAX.
Отмечается, что маневр проведен в 08.00 мск с помощью грузового корабля "Прогресс МС-34". Цель действий – создание баллистических условий перед возвращением пилотируемого корабля "Союз МС-28" и полетом "Союза МС-29".
…Средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 419,03 км над поверхностью Землиинформирует госкорпорация
Как ожидается, на "Союзе МС-28" вернутся на Землю российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уилльямс. "Союз МС-29" планируется запустить 14 июля с россиянами Анной Кикиной и Петром Дубровым, а также американцем Анилом Меноном.