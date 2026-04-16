Орбита Международной космической станции была поднята на 440 метров благодаря двигателям корабля "Прогресс МС-32". Об этом сообщили в Роскосмосе.

Целью коррекции, как отмечается, было создание условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".

Сегодня в 05:34 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-32", пристыкованного к МКС, проработали 303 секунды, выдав импульс величиной 0,25 м/с, и "подняли" станцию на 440 метров говорится в Telegram-канале госкорпорации

Ранее стало известно, что руководитель NASA Джаред Айзекман планирует посетить запуск корабля Роскосмоса "Союз МС-29". На борту "Союза" планируется присутствие космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта NASA Анила Менона.

Между тем генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия не исключает продление работы МКС до 2030 года.