Грузовой корабль "Прогресс МС-34" пристыковался к МКС "Прогресс МС-34" прибыл на МКС

Москва28 апр Вести.Грузовой космический корабль "Прогресс МС-34" успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что стыковка прошла в автоматическом режиме.

Корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Звезда" говорится в сообщении

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-34", 26 апреля успешно стартовала с космодрома Байконур.

Корабль отправился к МКС с грузом для ее экипажа. Он перевозит более 2,5 тонны грузов, в том числе свыше 1,3 тонны сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, а также 420 кг воды.