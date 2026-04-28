Москва28 апрВести.Грузовой космический корабль "Прогресс МС-34" успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
Отмечается, что стыковка прошла в автоматическом режиме.
Корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Звезда"говорится в сообщении
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-34", 26 апреля успешно стартовала с космодрома Байконур.
Корабль отправился к МКС с грузом для ее экипажа. Он перевозит более 2,5 тонны грузов, в том числе свыше 1,3 тонны сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, а также 420 кг воды.