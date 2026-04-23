Роскосмос: ракету с грузовиком "Прогресс МС-34" установили на старт на Байконуре

Москва23 апр Вести.Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" установили на стартовом столе на космодроме Байконур. Об этом сообщила пресс-служба российской государственной корпорации "Роскосмос".

Там напомнили, что корабль привезет на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонны грузов. Уточняется, что речь идет о топливе, продуктах питания, питьевой воде, санитарно-гигиенических средствах, а также кислороде.

"Союз-2.1а" с "Прогрессом" МС-34" - на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе

Кроме того, по данным Роскосмоса, грузовик доставит на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк.