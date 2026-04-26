Москва26 апр Вести.Большой войны можно избежать, если быть к ней готовыми, а мощная орбитальная группировка – элемент такой подготовки. Так военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков прокомментировал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" к Международной космической станции в своем канале в мессенджере MAX.

Позитив. Орбитальная группировка нам нужна позарез. Мощная группировка нужна - связь, разведка. Это элемент подготовки к большой войне. Будем готовы - войны не будет считает Сладков

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Грузовой корабль "Прогресс МС-34" совершит 33 витка вокруг Земли, время в пути составит 49 часов 39 минут. На МКС будет доставлено более 2,5 тонны грузов, в том числе свыше 1,3 тонны сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг воды; 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пуск ракеты назвали идеальным.