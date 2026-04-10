Москва10 апрВести.Руководитель NASA Джаред Айзекман собирается посетить следующий запуск корабля Роскосмоса "Союз МС-29" с космодрома Байконур в Казахстане.
Запуск корабля с миссией на МКС ориентировочно состоится не ранее июля 2026 года. На борту "Союза" планируется присутствие астронавта NASA Анила Менона и космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной.
В пресс-службе NASA отметили, что Айзекман "продолжит встречаться с главами всех иностранных космических ведомств, с которыми [NASA] сотрудничает на космической станции", передает ТАСС.
Так пресс-служба прокомментировала потенциальную личную встречу руководителя американского ведомства с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
Ранее Баканов сообщил о планах организовать очную встречу с Айзекманом этим летом, в настоящее время идут переговоры о ее деталях.