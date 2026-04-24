NASA: старт Crew-13 с космонавтом РФ ожидается не ранее середины сентября

Москва24 апр Вести.Экипаж миссии Crew-13 направится к Международной космической станции (МКС) не ранее второй половины сентября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В состав миссии входит космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

В рамках миссии Crew-13 четыре члена экипажа из трех космических агентств направятся к МКС не ранее середины сентября говорится в официальном сообщении агентства

Отмечается, что экипаж будет испытывать новые технологии и заниматься исследовательской деятельностью.

В феврале 2026 года межведомственная комиссия утвердила Тетерятникова в качестве специалиста основного экипажа миссии Crew-13.