Москва24 апрВести.Экипаж миссии Crew-13 направится к Международной космической станции (МКС) не ранее второй половины сентября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В состав миссии входит космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.
В рамках миссии Crew-13 четыре члена экипажа из трех космических агентств направятся к МКС не ранее середины сентябряговорится в официальном сообщении агентства
Отмечается, что экипаж будет испытывать новые технологии и заниматься исследовательской деятельностью.
В феврале 2026 года межведомственная комиссия утвердила Тетерятникова в качестве специалиста основного экипажа миссии Crew-13.