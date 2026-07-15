Роскосмос: корабль "Союз МС-29" доставил двух россиян и американца на МКС

Корабль "Союз МС-29" с россиянами и американцем на борту прибыл на МКС Роскосмос: корабль "Союз МС-29" доставил двух россиян и американца на МКС

Москва15 июл Вести.Корабль "Союз МС-29", который был запущен с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе.

14 июля в 20:52 мск "Союз МС‑29" пристыковался к модулю "Причал" Международной космической станции отметили в пресс-службе Роскосмоса в мессенджере МАХ

В состав международного экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Кроме того, на орбиту доставили научную аппаратуру для проведения медико-биологических исследований.