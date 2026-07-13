На Байконуре госкомиссия утвердила состав международной экспедиции на МКС Госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи экспедиции МКС-75

Москва13 июл Вести.На космодроме Байконур завершилось заседание госкомиссии с участием главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и руководителя NASA Джареда Айзекмана. В рамках встречи были утверждены основной и дублирующий экипажи миссии МКС-75, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Запуск космического корабля "Союз МС-29" назначили на 17.48 по московскому времени 14 июля. Он доставит на Международную космическую станцию космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта Анила Менона. Для россиян это будет уже второй полет в космос, для Менона – первый. В качестве дублирующего экипажа утверждены космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт Дениз Бернхем.

Уточняется, что корабль также должен доставить на МКС груз с научным оборудованием.

Большая часть предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Запланировано выполнение 38 космических экспериментов и целевых работ, а также два выхода в космос Петра Дуброва и Анны Кикиной уточнили в Роскосмосе

Ранее сообщалось, что глава NASA Айзекман стал первым за восемь лет главой американского космического агентства, который лично посетил космодром Байконур.