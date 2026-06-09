Главная медкомиссия признала годными к полёту на МКС Дуброва, Кикину и дублеров

Пётр Дубров и Анна Кикина допущены к полёту на "Союзе МС-29" Главная медкомиссия признала годными к полёту на МКС Дуброва, Кикину и дублеров

Москва9 июн Вести.Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полёту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, которые в июле отправятся на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС‑29", сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Также к полёту допущены их дублёры — космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, отметили в сообщении.

Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 75‑й длительной экспедиции на МКС за период предполётной подготовки. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Петра Дуброва и Анны Кикиной, Дмитрия Петелина и Константина Борисова к космическому полёту заявили в Роскосмосе

В состав медкомиссии вошли представители Федерального медико‑биологического агентства, Института медико‑биологических проблем РАН, министерств здравоохранения и обороны, а также специалисты медицинского управления Центра подготовки космонавтов. Такие проверки являются заключительным этапом предполётной подготовки и подтверждают готовность экипажа к выполнению задач на орбите.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС‑29" запланирован на 14 июля. В основной экипаж помимо Дуброва и Кикиной входит астронавт NASA Анил Менон; его полёт на МКС осуществляется по соглашению о перекрёстных полётах между Россией и США.