Москва14 июлВести.Астронавт NASA Анил Менон признался ИС "Вести", что мечтал стать участником экспедиции на Международную космическую станцию.
Это мечта всей моей жизни. Кажется, все 50 лет жизни я об этом мечталсказал Анил Менон
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-29" стартовала в 17.48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.
В составе экипажа космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Для россиян это уже второй полет в космос, для Менона – первый.