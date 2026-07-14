Астронавт Менон признался, что всегда мечтал о полете на МКС

Астронавт NASA рассказал, что мечтал об экспедиции на МКС Астронавт Менон признался, что всегда мечтал о полете на МКС

Москва14 июл Вести.Астронавт NASA Анил Менон признался ИС "Вести", что мечтал стать участником экспедиции на Международную космическую станцию.

Это мечта всей моей жизни. Кажется, все 50 лет жизни я об этом мечтал сказал Анил Менон

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-29" стартовала в 17.48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

В составе экипажа космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Для россиян это уже второй полет в космос, для Менона – первый.