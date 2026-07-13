Глава NASA Айзекман прибыл на Байконур перед запуском экипажа к МКС

Глава NASA прибыл на Байконур перед отправкой международного экипажа на МКС Глава NASA Айзекман прибыл на Байконур перед запуском экипажа к МКС

Москва13 июл Вести.Директор NASA Джаред Айзекман вместе с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым планирует проводить участников международного экипажа, который отправляется на Международную космическую станцию (МКС).

Уточняется, что запуск международного экипажа намечен на 14 июля.

Директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС говорится в сообщении Telegram-канала "Юнашев Live"

Миллиардер Джаред Айзекман был утвержден на должность главы космического агентства NASA в декабре 2025 года. Его кандидатуру предложил президент США Дональд Трамп, назвав его успешным бизнесменом, филантропом, летчиком и астронавтом. Решение вынес американский Сенат.