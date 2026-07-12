SC: расчет Запада по ударам вглубь РФ провалился и обернется против него

"Им прилетит бумерангом": СМИ рассказали, что ждет Запад за удары вглубь РФ SC: расчет Запада по ударам вглубь РФ провалился и обернется против него

Москва12 июл Вести.Поддержка ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России со стороны Европы и США не принесла ожидаемых результатов. Более того, эти действия могут иметь обратный эффект и обернуться против самих западных стран, пишет Strategic Culture.

Недавние украинские атаки не приводят к значительным изменениям... Западу следует быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом говорится в публикации

Автор статьи подчеркнул, что противники Москвы надеялись таким образом подтолкнуть Россию на территориальные уступки, однако сделать это у них не получилось.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что поддержка странами НАТО ударов ВСУ вглубь России способствует эскалации и провоцирует Москву. По его словам, лидеры Североатлантического альянса ввергли свои страны в войну против РФ "без обсуждения или дебатов". В случае ответных действий Москвы Запад будет утверждать, что они были "неспровоцированными", добавил профессор.