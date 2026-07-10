Патрушев заявил, что Россия не может бросить русскоязычных людей в Донбассе Николай Патрушев: РФ не может бросить русскоязычных людей в Донбассе

Москва10 июл Вести.Россия не может бросить русскоязычных людей в Донбассе, поэтому цели спецоперации будут достигнуты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

Мы не можем бросить людей русскоязычных в Донбассе, которых неонацистский режим, и стариков, и детей, вообще всех, объявил террористами и сказал, что их надо уничтожить. Они же это публично сделали. Как мы их можем бросить? Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции будут достигнуты подчеркнул Патрушев

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, она к ним готова, но на обозначенных условиях.