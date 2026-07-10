Патрушев заявил, что Россия одержит победу в СВО Патрушев: Россия должна и одержит победу в спецоперации

Москва10 июл Вести.Россия должна и одержит победу в специальной военной операции. Об этом помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

Он добавил, что неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России.

Все сегодня говорят о специальной военной операции. Это очень важная вещь, и мы обязательно должны и одержим победу в специальной военной операции отметил Николай Патрушев

Он добавил, что войну против России ведут неонацисты, которые стоят во главе Запада. Их задача - нас ликвидировать. В связи с этим они хотят оторвать Россию от международных морских маршрутов - закрыть Балтийское море, перекрыть доступ в Черное море, вести провокации в Баренцевом море.