Патрушев: Россия готова к переговорам с Украиной, но условия обозначены

Патрушев заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, условия обозначены Патрушев: Россия готова к переговорам с Украиной, но условия обозначены

Москва10 июл Вести.Россия обозначила условия и на их основе готова к урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

Он подчеркнул, что Россия должна и одержит победу в специальной военной операции.

Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции достигнуты, будут. Мы их достигнем, а мы не отказываемся от переговоров. Мы готовы, но условия обозначены отметил Николай Патрушев

Ранее Путин назвал четыре условия для проведения переговоров с Украиной.

Также сообщалось, что Россия предпринимает соответствующие усилия для своей защиты. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Он также посоветовал украинцам задать вопрос о завершении конфликта главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чья легитимность находится под вопросом.