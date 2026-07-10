Москва10 июлВести.Россия обозначила условия и на их основе готова к урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.
Он подчеркнул, что Россия должна и одержит победу в специальной военной операции.
Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции достигнуты, будут. Мы их достигнем, а мы не отказываемся от переговоров. Мы готовы, но условия обозначеныотметил Николай Патрушев
Ранее Путин назвал четыре условия для проведения переговоров с Украиной.
Также сообщалось, что Россия предпринимает соответствующие усилия для своей защиты. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Он также посоветовал украинцам задать вопрос о завершении конфликта главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чья легитимность находится под вопросом.