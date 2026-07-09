Песков о производстве Patriot на Украине: для защиты РФ делается все что нужно

Песков заявил о готовности РФ защищать свои интересы Песков о производстве Patriot на Украине: для защиты РФ делается все что нужно

Москва9 июл Вести.Россия предпринимает соответствующие усилия для своей защиты. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Наше все соответствующие ведомства и Верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно сказал представитель Кремля

При этом, как сообщило агентство Bloomberg, Киев не сможет быстро запустить производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, так это потребует специализированного оборудования и обучения персонала.