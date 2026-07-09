Песков: слова Трампа о возможном закрытии неба над Украиной предстоит осмыслить

Кремль: слова Трампа о возможности закрыть небо над Украиной надо переосмыслить Песков: слова Трампа о возможном закрытии неба над Украиной предстоит осмыслить

Москва9 июл Вести.Новое заявление президента США Дональда Трампа о возможном закрытии неба над Украиной еще предстоит осмыслить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что слова Трампа новые, раньше тему закрытия неба никто не обсуждал.

...Это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и так далее сказал Песков журналистам

Он добавил, что в вопросе закрытия неба в любом случае речь идет о действиях на территории Украины вооруженных сил стран НАТО.

Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция указал Песков

Ранее Трамп допустил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной как инструмент гарантии безопасности.