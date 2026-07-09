Москва9 июлВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и другим европейским лидерам пистолеты с гравировкой и боевые патроны к ним после саммита Североатлантического альянса, который прошел в Анкаре. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Подаренное оружие, как отмечается, может не соответствовать строгим правилам оборота оружия в Бельгии. Поэтому едва ли будет храниться Коштой и фон дер Ляйен лично.
Европейским лидерам, присутствовавшим на саммите НАТО в Анкаре, в качестве прощального подарка были вручены гравированные пистолеты и боевые патроныговорится в материале
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен, как подчеркивает газета, публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции, чтобы их сделали небоеспособными.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в НАТО, и на саммит альянса в Анкару прилетел во многом из-за своего друга – Реджепа Тайипа Эрдогана.