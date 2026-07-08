Эксперт по языку жестов: Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом

Эксперт по языку жестов объяснила поведение Зеленского на встрече с Трампом Эксперт по языку жестов: Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом

Москва8 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре, что указывало на слабость его позиции, тогда как глава Белого дома выглядел уверенно и контролировал ситуацию. Об этом РИА Новости заявила американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.

Человек, который делает меньше движений, более уверен в себе и контролирует ситуацию​​​. Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает отметила Браун, изучив видеозапись встречи

По словам эксперта, такая манера главы киевского режима показывает, что он не занимает доминирующую позицию.

В выражении его бровей читается страх. У Трампа этого нет добавила Браун

Трамп и Зеленский встретились в Турции во время саммита НАТО. По итогам переговоров Трамп сообщил о "большом прогрессе" в урегулировании украинского конфликта и анонсировал предстоящий телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с российским лидером.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сравнила Зеленского на саммите в Анкаре с мячиком для пинг-понга.