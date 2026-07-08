Захарова: Зеленского в Анкаре будут использовать как мячик для пинг-понга

Захарова сравнила Зеленского в Анкаре с мячиком для пинг-понга Захарова: Зеленского в Анкаре будут использовать как мячик для пинг-понга

Москва8 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что на саммите НАТО Владимира Зеленского будут использовать и "гонять как мячик для пинг-понга".

Зеленский находится в Анкаре, где 7-8 июля проходит саммит НАТО.

Как отметила Захарова в эфире радио Sputnik, Зеленский и представители стран альянса будут "жать друг другу руки".

Они будут гонять Зеленского как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все как всегда сказала официальный представитель МИД РФ

Ранее СМИ писали, что Зеленского не допустят на заседания саммита, но он посетит ужин лидеров стран альянса.