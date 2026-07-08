Москва8 июлВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что на саммите НАТО Владимира Зеленского будут использовать и "гонять как мячик для пинг-понга".
Зеленский находится в Анкаре, где 7-8 июля проходит саммит НАТО.
Как отметила Захарова в эфире радио Sputnik, Зеленский и представители стран альянса будут "жать друг другу руки".
Они будут гонять Зеленского как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все как всегдасказала официальный представитель МИД РФ
Ранее СМИ писали, что Зеленского не допустят на заседания саммита, но он посетит ужин лидеров стран альянса.