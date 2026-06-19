Христофору считает, что Рютте унизил Зеленского условиями участия в саммите НАТО Христофору: Рютте унизил Зеленского условиями участия в саммите НАТО

Москва19 июн Вести.Генсек НАТО Марк Рютте унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, не пригласив его на общее заседание лидеров стран альянса на саммите в Анкаре. Таким мнением поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Зеленский по окончании заседания будет умолять о дополнительном финансировании и поставках оружия.

Итак, послание Украине: вас пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но, поскольку вы не являетесь членом НАТО, вы не будете присутствовать, когда остальные участники соберутся за большим круглым столом сказал журналист в эфире своего YouTube-канала

Ранее Рютте заявил, что Зеленский не будет участвовать в пленарном заседании саммита в Анкаре, запланированном на 7–8 июля.

Зеленскому, таким образом, не только не дадут выступить на пленарной сессии, но и не устроят заседания Совета Украина – НАТО на высшем уровне.