Рютте: в НАТО нет единства по вопросу присоединения Киева к НАТО

Рютте в ходе визита в Киев заявил о трудностях по приему Украины в НАТО Рютте: в НАТО нет единства по вопросу присоединения Киева к НАТО

Москва3 июн Вести.Единства по вопросу приема Украины в НАТО нет. Об этом в ходе визита в Киев заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

При этом Запад продолжает ежедневно поставлять украинскому режиму ракеты ПВО для систем Patriot, добавил он.

Что касается членства, честно скажу, что сейчас единства [в НАТО – прим. ред.] нет сказал Рютте

Генсек также не дал точного ответа на вопрос, что блок планирует делать с беспилотниками, залетающими в Румынию, лишь заверив журналистов, что НАТО "солидарна с Бухарестом".

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Рютте посетил Украину, чтобы запретить Зеленскому атаковать Санкт-Петербург на время проведения ПМЭФ.