Зеленский пожаловался генсеку НАТО на потерю интереса США к Киеву Зеленский пожаловался на потерю интереса США к Украине

Москва3 июн Вести.Владимир Зеленский в Киеве встречал гостя - генсека Североатлантического альянса Марка Рютте. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО, кадры которой показал канал "Россия 24", Зеленский пожаловался на потерю американского интереса к Киеву. Ранее глава киевского режима направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой поставить на Украину комплексы ПВО и увеличить поставки ракет для них.

Ответа Зеленский на письмо так и не получил.

К сожалению, мы сегодня находимся не в фокусе [внимания]. Иран – вот вопрос №1 для Соединенных Штатов. А затем идут вопросы Украины. Мы находимся в очереди признал Зеленский

По его словам, в Киеве ждут, когда группа переговорщиков из США навестит Киев.

На мой взгляд, очень долго ждем поделился Зеленский с Рютте своим разочарованием от ожидания

Ракеты для систем ПВО Patriot, которые хотела бы получить Украина, очень быстро расходуются на Ближнем Востоке, констатирует газета The New York Times (NYT). Ранее Зеленский был крайне недоволен тем, что в первые сутки вооруженного конфликта США и Израиля против Ирана было израсходовано сразу 800 противоракет для ЗРК Patriot. Киев, по его мнению, не обладал таким количеством ракет PAC-2 и PAC-3 с 2022 года.

Ранее Зеленский пригрозил чиновникам своего офиса отставками из-за срыва поставок ракет Patriot.