Рютте: у Киева сейчас нет перспектив вступить в НАТО

В НАТО высказались о перспективах Украины вступить в альянс Рютте: у Киева сейчас нет перспектив вступить в НАТО

Москва2 июл Вести.Украина на текущий момент не имеет перспектив присоединиться к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Рютте указал, что сейчас возможность Украины вступить в НАТО не пользуется необходимой поддержкой среди стран – членов блока.

США, а также Германия и другие страны-члены против вступления Украины, в данный момент перспектив нет сказал он в интервью немецкому изданию Handelsblatt

Ранее генсек НАТО призвал объединение усилить Украину перед переговорами с Россией.