Москва2 июлВести.Украина на текущий момент не имеет перспектив присоединиться к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Рютте указал, что сейчас возможность Украины вступить в НАТО не пользуется необходимой поддержкой среди стран – членов блока.
США, а также Германия и другие страны-члены против вступления Украины, в данный момент перспектив нетсказал он в интервью немецкому изданию Handelsblatt
Ранее генсек НАТО призвал объединение усилить Украину перед переговорами с Россией.