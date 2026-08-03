"Никогда не вступим": Залужный высказался о перспективах Украины в НАТО Залужный назвал "сказками" разговоры о вступлении Украины в НАТО

Москва3 авг Вести.Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный скептически оценил перспективы интеграции страны в Североатлантический альянс. Выступая на общем совещании послов в Киеве, он назвал разговоры о скором вступлении в блок "сказками".

По словам дипломата, имеющийся уровень развития ВСУ не позволяет присоединиться к организации, которую он охарактеризовал как руководствующуюся "доктринами Второй мировой войны". Залужный также подчеркнул, что Киеву понадобятся годы, чтобы выйти хотя бы на половину оборонно-промышленного потенциала России.