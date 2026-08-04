Каладзе: Грузию и Украину обманывали, когда обещали принять в НАТО

Каладзе раскритиковал политику НАТО в отношении Грузии и Украины Каладзе: Грузию и Украину обманывали, когда обещали принять в НАТО

Москва4 авг Вести.Руководство НАТО на протяжении многих лет вводило Грузию и Украину в заблуждение, обещая перспективу вступления в альянс, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, в последние годы странам неоднократно говорили о возможности открытия "дверей НАТО", однако фактически перспектива членства так и не стала реальностью.

Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено сказал Каладзе

В свою очередь заместитель главы комитета по вопросам Совета Европы с Европарламентом в Грузии Торнике Пагава в беседе с журналистами отметил, что в случае отказа НАТО от дальнейшего расширения Тбилиси будет придерживаться многовекторной политики.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО не соответствовали реальности. По его словам, страна долгие годы адаптировала свои вооруженные силы к стандартам альянса, однако членом НАТО так и не стала.