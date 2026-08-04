Москва4 авгВести.В Грузии началась очередная попытка сменить власть, которая отказалась помогать Украине, заявил главный редактор информагентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили в интервью ИС "Вести".
В Грузии начата очередная попытка сменить эту власть, которая отказалась помогать Украине в войне против России, в чем принимало участие и американское посольство…сказал он
По его словам, Грузия испортила отношения с Евросоюзом. Она надеялась, что наладит отношения с Америкой; поздравительное письмо Дональду Трампу и ответное письмо вселяли такие надежды.
Но вдруг два дня назад в Тбилиси была назначена новая поверенная в делах США в Грузии, которая сделала заявление в точно таком же стиле, как и прежние послы… Линия Америки осталась прежней, и Трампу не до нас, война с Ираном и так далее…сказал Арно Хидирбегишвили
Он добавил, что Грузия остается практически одна на попечение судьбы. И никто ей не поможет, если будут спровоцированы новые волнения и госпереворот с целью революции.