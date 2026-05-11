Москва11 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается восстановить отношения с Грузией, поскольку Тбилиси является связующим звеном между разными странами. Таким мнением поделилась вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью телекомпании "Имеди".

Заявление прозвучало на фоне инициативы Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией сказала Мака Бочоришвили

Отношения между Украиной и Грузией ухудшились после начала специальной военной операции в 2022 году. Вместе с тем в декабре 2024 года Зеленский ввел санкции против грузинских властей, в том числе и в отношении Ираклия Кобахидзе. Решение было связано с отказом Грузии от введения санкций против России.