Грузия ответила на угрозы Запада из-за отказа от санкций против РФ Генсек правящей в Грузии партии обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела

Москва1 мая Вести.Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе раскритиковал действия посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, заявив, что тот вмешивается во внутриполитические процессы в стране.

Ранее Герчинский, выступая в Брюсселе на открытии фотовыставки "Грузия в фокусе", отметил, что республика находится на перепутье, и ее будущее зависит от решений, которые будут приняты в ближайшей перспективе. Это заявление стало поводом для вызова посла в грузинский МИД на встречу с министром иностранных дел Макой Бочоришвили.

Каладзе в интервью телеканалу "Имеди" назвал высказывания Герчинского неприемлемыми, напомнив, что это не первый случай подобного вмешательства.

Если вспомнить парламентские выборы, он (Герчинский – прим. ред.) напрямую призывал поддержать оппозицию. Это недопустимо — посол, который прибыл с дипломатической миссией, должен заниматься дипломатией, однако он делает все, кроме этого и прямо вмешивается во внутреннюю политику своими заявлениями подчеркнул Каладзе

Он также отметил, что недавние заявления посла содержали "тяжелые сигналы", включая прогнозы внутренней дестабилизации и возвращения к прошлому, что, по мнению грузинского политика, не отражает реальной ситуации в Грузии.

Мы уже это проходили и знаем, к каким последствиям это может привести. Поэтому страной должна управлять власть, избранная грузинским народом, а не агентура, назначенная извне добавил Каладзе

Генсек правящей партии подчеркнул, что в Грузии сохраняются мир и стабильность, а экономика продолжает развиваться.

Он также связал угрозы со стороны западных столиц с решением Тбилиси не присоединяться к антироссийским санкциям.

Критика со стороны ЕС звучит из-за того, что Грузия выбрала мир​​​. Грузинская власть не присоединилась к санкциям, которые были бы губительными. Почему наша страна должна присоединяться к санкциям (антироссийским – прим. ред.), о которых мы заранее знаем, что они будут разрушительными для экономики? Это будет крайне тяжело для семей, для людей, которые ежедневно трудятся и делают свое дело заявил Каладзе

После того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах, отношения между Грузией и ЕС ухудшились. В связи с этим, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе осенью того же года заявил о приостановке рассмотрения вопроса об интеграции страны в Евросоюз до 2028 года.