ЕС требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на безвиз Папуашвили: ЕС назвал условием безвиза с Грузией введение антироссийских санкций

Москва10 июн Вести.Евросоюз потребовал от Грузии в обмен на сохранение безвизового режима присоединиться к антироссийским санкциям, рассказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Нам говорят: введите санкции против России - покончите с собой, если хотите безвизовый режим цитирует слова Папуашвили РИА Новости

По словам спикера парламента, грузинские власти не собираются ради безвизового режима с ЕС принимать решения, ведущие к политическому и экономическому ущербу стране.

Он сравнил призывы к введению антироссийских санкций с подталкиванием Грузии к разрушению и назвал вопрос виз "политическим оружием".

Если мы уничтожим себя и разрушим страну, кто тогда будет ездить в Европу без виз? задался вопросом спикер грузинского парламента

В конце мая Папуашвили говорил, что Лондон призвал Грузию ввести санкции в отношении РФ, хотя сам отменяет ограничительные меры.