Москва10 июнВести.Евросоюз потребовал от Грузии в обмен на сохранение безвизового режима присоединиться к антироссийским санкциям, рассказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Нам говорят: введите санкции против России - покончите с собой, если хотите безвизовый режимцитирует слова Папуашвили РИА Новости
По словам спикера парламента, грузинские власти не собираются ради безвизового режима с ЕС принимать решения, ведущие к политическому и экономическому ущербу стране.
Он сравнил призывы к введению антироссийских санкций с подталкиванием Грузии к разрушению и назвал вопрос виз "политическим оружием".
Если мы уничтожим себя и разрушим страну, кто тогда будет ездить в Европу без виз?задался вопросом спикер грузинского парламента
В конце мая Папуашвили говорил, что Лондон призвал Грузию ввести санкции в отношении РФ, хотя сам отменяет ограничительные меры.