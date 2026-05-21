Папуашвили: Грузия не пойдет в ЕС по украинскому или молдавскому пути

Москва21 мая Вести.Грузия не собирается идти в Евросоюз (ЕС) по примеру Украины и Молдавии. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Депутат подчеркнул, что страна не откажется от своих территорий ради вступления в ЕС. Его слова приводит Sputnik Грузия.

Грузия не намерена идти ни по пути Украины, ни по пути Молдовы к Европейскому союзу… Путь Украины в ЕС лежит через уступку своих территорий, а путь Молдовы — через упразднение государственности и присоединение к другой стране сказал Папуашвили

Так парламентарий отреагировал на слова посла Германии в Тбилиси Петера Фишера. Ранее дипломат заявил, что Грузия сама отрезала себя от совместного с Украиной и Молдавией пути в ЕС.

Ранее на этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо руководство ЕС, в котором поднял вопросы стратегического курса Европейского союза и ценностных основ сотрудничества.