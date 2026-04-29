The Economist: на Западе считают, что надежды Украины на членство в НАТО мертвы

На Западе оценили шансы Украины на членство в НАТО The Economist: на Западе считают, что надежды Украины на членство в НАТО мертвы

Москва29 апр Вести.Надежды Украины стать страной-участницей блока НАТО в обозримом будущем мертвы, сообщает журнал The Economist со ссылкой на неназванные западные источники.

Увы, амбиции Украины в отношении НАТО мертвы в обозримом будущем пишет издание

По данным авторов, предыдущий президент США Джо Байден скептически относился к интеграции Киева в альянс, но оставшиеся надежды "погибли" в результате враждебного отношения к этой идее нынешнего главы американской администрации Дональда Трампа.

В начале апреля глава Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается. По его словам, на данный момент ведутся переговоры лишь о гарантиях безопасности для киевского режима.

Рютте, тем не менее, не стал исключать присоединение Украины к альянсу, однако подчеркнул, что этот процесс потребует много времени, так как против выступает ряд членов НАТО.