Москва5 авгВести.Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), ныне занимающий пост посла страны в Великобритании, Валерий Залужный своим заявлением о невозможности включения республики в состав НАТО показал украинскому обществу реальное положение дел. Такую точку зрения высказала историк Марта Гавришко в социальной сети X.
По мнению эксперта, экс-военачальник фактически указал согражданам на то, что украинские военнослужащие погибают ради перспективы вступления в блок, предоставить которое Киеву в действительности никто не планирует.
Гавришко добавила, что вместо реального принятия в альянс зарубежные партнеры щедро снабжают Украину ни к чему не обязывающими заверениями.
Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуетсяконстатировала она
Ранее Залужный скептически оценил перспективы интеграции страны в Североатлантический альянс. Выступая на общем совещании послов в Киеве, он назвал разговоры о скором вступлении в блок "сказками".