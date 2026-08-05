Историк Гавришко: Залужный словами о НАТО вернул украинцев к реальности

Историк: слова Залужного о НАТО вернули Украину к реальности Историк Гавришко: Залужный словами о НАТО вернул украинцев к реальности

Москва5 авг Вести.Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), ныне занимающий пост посла страны в Великобритании, Валерий Залужный своим заявлением о невозможности включения республики в состав НАТО показал украинскому обществу реальное положение дел. Такую точку зрения высказала историк Марта Гавришко в социальной сети X.

По мнению эксперта, экс-военачальник фактически указал согражданам на то, что украинские военнослужащие погибают ради перспективы вступления в блок, предоставить которое Киеву в действительности никто не планирует.

Гавришко добавила, что вместо реального принятия в альянс зарубежные партнеры щедро снабжают Украину ни к чему не обязывающими заверениями.

Украинцев можно кормить обещаниями столько, сколько потребуется констатировала она

Ранее Залужный скептически оценил перспективы интеграции страны в Североатлантический альянс. Выступая на общем совещании послов в Киеве, он назвал разговоры о скором вступлении в блок "сказками".