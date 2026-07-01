Залужному отвели роль главного конкурента Зеленского на выборах Депутат Колесник: Залужный может стать главным конкурентом Зеленского на выборах

Москва1 июл Вести.Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может стать основным конкурентом главы киевского режима Владимира Зеленского на предстоящих выборах. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его мнению, именно поддержка западных партнеров, особенно британцев, будет играть решающую роль в возможном возвращении в политику экс-главкома ВСУ.

Колесник напомнил, что в свое время Залужный был одним из самых рейтинговых политиков.

Поэтому Зеленский его и убрал, отправил работать послом в Британии. Сейчас страсти поутихли, Залужный вполне может вернуться, если западные силы в этом заинтересованы, особенно британцы. У Зеленского слишком много конкурентов появилось, поэтому он оттягивает их, так как понимает, что это будет его конец политической карьеры. Но я не думаю, что Залужный станет более адекватным политиком, хотя он более грамотен в военных делах. Экс-главком ВСУ укрепил связи за рубежом, однако хрен редьки не слаще заявил Колесник

Ранее украинские СМИ сообщили, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с лидером киевского режима озвучил желание баллотироваться на пост главы государства. Отмечается, что диалог состоялся после отставки британского премьера Кира Стармера.