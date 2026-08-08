Ищенко предположил, что Залужного могут готовить на замену Зеленскому Политолог Ищенко: Залужный может сменить Зеленского

Москва8 авг Вести.Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может стать кандидатурой на замену главы киевского режима Зеленского. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, Залужный делает громкие заявления по указке Великобритании.

Какая, какую там Россия схему предлагала? Зеленский подписывает предварительное соглашение. Начинается прекращение огня, вывод украинских войск с российских территорий из Запорожья, из Херсона. Значит, после этого назначаются новые выборы, приходит новая власть, новая власть подписывает окончательное соглашение. Вот новая власть из Лондона демонстрирует свою конструктивность. Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО. Вот Залужный говорит: "Какое НАТО? Нас не примут". Мы прекрасно понимаем. Смотрите, какой хороший кандидат в президенты Залужный. Почему бы он не мог вместо Зеленского потом подписать все эти бумаги? пояснил эксперт

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный скептически оценил перспективы интеграции страны в Североатлантический альянс. Выступая на общем совещании послов в Киеве, он назвал разговоры о скором вступлении в блок "сказками".