Москва11 авгВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский намеренно не пригласил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (ныне украинского посла в Лондоне) на встречу с новым министром обороны Британии Уэсом Стритингом. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.
Его слова приводят украинские СМИ. По мнению эксперта, власти в Киеве видят в Залужном серьезного политического противника, что подтверждают опросы среди населения.
Залужный явно не чужой в теме вооружений, но его не позвали. Это демонстрация отношения. Его не считают своим даже в том случае, если речь идет о войнезаметил эксперт
Ранее политолог Ростислав Ищенко предположил, что Залужный может стать кандидатурой на замену главы киевского режима Зеленского.