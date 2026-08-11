Залужного намеренно не пригласили на встречу с новым министром обороны Британии Эксперт Золотарев: Залужного в Киеве воспринимают как политическую угрозу

Москва11 авг Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский намеренно не пригласил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (ныне украинского посла в Лондоне) на встречу с новым министром обороны Британии Уэсом Стритингом. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Его слова приводят украинские СМИ. По мнению эксперта, власти в Киеве видят в Залужном серьезного политического противника, что подтверждают опросы среди населения.

Залужный явно не чужой в теме вооружений, но его не позвали. Это демонстрация отношения. Его не считают своим даже в том случае, если речь идет о войне заметил эксперт

Ранее политолог Ростислав Ищенко предположил, что Залужный может стать кандидатурой на замену главы киевского режима Зеленского.