Залужный признался, что у Киева не осталось ресурса нововведений на поле боя Залужный: Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя

Москва6 авг Вести.Киев исчерпал ресурс нововведений на поле боя, Россия на все смогла найти противодействие.

Об этом рассказал бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, его слова приводят украинские СМИ.

Таким образом, Залужного попросили объяснить его недавние слова о том, что Киев никогда не станет членом НАТО. Тогда он подчеркнул, что имеющийся уровень развития ВСУ не позволяет присоединиться к организации, которую он охарактеризовал как руководствующуюся "доктринами Второй мировой войны". Залужный также подчеркнул, что стране понадобятся годы, чтобы выйти хотя бы на половину оборонно-промышленного потенциала России.

Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие рассказал Залужный

При этом он рассказал, что ничего не имеет против альянса, однако НАТО ничего не остается, кроме как "переходить на совсем другие стандарты".

Ранее историк Марта Гавришко рассказала, что Залужный своим заявлением о невозможности включения республики в состав НАТО показал украинскому обществу реальное положение дел.

Также политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что позиция Залужного обусловлена не отказом от идеи блокового развития, а нежеланием полагаться на НАТО при текущей администрации в Вашингтоне.