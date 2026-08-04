Москва4 авг Вести.Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает Североатлантический альянс устаревшей организацией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Владимир Корнилов, комментируя резонансные заявления дипломата о невозможности вступления Киева в НАТО.

По оценке эксперта, Залужный убежден, что украинская армия превзошла НАТО по своему опыту, поэтому Киеву следует ориентироваться на создание альтернативных военных блоков. Корнилов полагает, что дипломат поддерживает идею формирования европейского альянса без участия США, но с привлечением таких стран, как Великобритания, Канада и Япония. По мнению эксперта, позиция Залужного обусловлена не отказом от идеи блокового развития, а нежеланием полагаться на НАТО при текущей администрации в Вашингтоне.

Ранее Залужный на совещании послов в Киеве назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО "сказками", отметив, что страна "никогда туда не вступит".