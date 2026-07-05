Столтенберг: никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать всегда

Столтенберг: нет никакой гарантии вечного существования НАТО Столтенберг: никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать всегда

Москва5 июл Вести.Нет никакой гарантии вечного существования Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Der Spiegel.

Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно. Но я думаю, что главы государств и правительств сейчас должны меньше спекулировать о сценариях будущего, но лучше сконцентрироваться на срочно необходимых мерах сказал он

По мнению Столтенберга, странам альянса стоило бы гораздо раньше начать инвестировать в оборону.

Ранее член национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что НАТО давно утратила статус оборонительного альянса.