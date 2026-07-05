Экс-генсек НАТО заявил о трансформации ФРГ в значительную военную державу Столтенберг: ФРГ находится на пути превращения в крупную военную державу

Москва5 июл Вести.В настоящий момент Германия находится на пути превращения в крупную военную державу. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Spiegel.

По словам Столтенберга, он помнит времена, когда ФРГ по уровню военных расходов находилась только на четвертом месте среди стран альянса после Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Однако сейчас, подчеркнул экс-генсек, ситуация кардинально изменилась.

Германия находится на пути к тому, чтобы стать значительной военной державой сказал он

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Германия в скором времени примерить на себя более весомую роль в НАТО, Столтенберг заявил, что поддерживает такое развитие ситуации.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.