Аналитик Сезгин: НАТО использовала Украину в своих интересах и бросила ее

НАТО бросила Украину как использованный материал, заявил эксперт Аналитик Сезгин: НАТО использовала Украину в своих интересах и бросила ее

Москва19 июл Вести.Североатлантический альянс использовал Украину в своих интересах, а потом бросил ее. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий политический аналитик Неджат Сезгин.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал публикацию в газете Neue Zürcher Zeitung о том, что НАТО может не выполнить обещание по выделению киевскому режиму 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет. Между тем лидеры стран альянса по итогам саммита в Турции обязались предоставить Украине военную помощью на сумму в размере 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на такую же сумму в следующем году.

Сезгин поставил под сомнение реалистичность обязательств, взятых на себя НАТО. По словам аналитика, разрыв между политическими заявлениями и реальными финансовыми возможностями блока становится все очевиднее.

Это означает, что НАТО кинула Украину, так как это уже использованный материал сказал он

Сезгин добавил, что Украина постепенно перестает быть для альянса приоритетным направлением.

Ранее НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году.