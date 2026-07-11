Москва11 июлВести.Страны НАТО из-за участия в конфликте на Украине не смогли сформировать армию, способную эффективно противостоять российским вооруженным силам.
На эту тенденцию обратил внимание отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в статье для британской ежедневной газеты The Daily Telegraph (DT).
В материале говорится, что вовлеченность Североатлантического альянса в прокси-конфликт с Москвой вынуждает альянс перенаправлять значительные финансовые и материальные ресурсы исключительно на поддержку киевского режима.
Украина … превратилась в гигантскую печь, поглощающую все поступающие ресурсы, но не способствующую улучшению позиций в противостоянии с Россиейнаписал Риттер
В результате, пишет Риттер, план стран Запада по укреплению мощи Североатлантического альянса были сорваны.
Внутри НАТО, включая США, нет ни одной национальной армии, которая могла бы в текущих условиях одержать победу на поле боя против противника уровня России ... Задача альянса — создать и поддерживать современную армию, способную противостоять такому противнику, как Россия. Однако в этом НАТО потерпела крахконстатировал Риттер
8 июня Евросоюз перечислил Украине очередной, седьмой по счету транш макрофинансовой помощи в размере 2,8 миллиарда евро.
Комментируя ситуацию, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что направленные киевскому режиму средства будут разорваны.