DT: из-за чрезмерной помощи Киеву военная мощь НАТО на фоне ВС РФ на нуле

"Гигантская печь": аналитик Риттер о "вкладе" Украины в военную мощь НАТО DT: из-за чрезмерной помощи Киеву военная мощь НАТО на фоне ВС РФ на нуле

Москва11 июл Вести.Страны НАТО из-за участия в конфликте на Украине не смогли сформировать армию, способную эффективно противостоять российским вооруженным силам.

На эту тенденцию обратил внимание отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в статье для британской ежедневной газеты The Daily Telegraph (DT).

В материале говорится, что вовлеченность Североатлантического альянса в прокси-конфликт с Москвой вынуждает альянс перенаправлять значительные финансовые и материальные ресурсы исключительно на поддержку киевского режима.

Украина … превратилась в гигантскую печь, поглощающую все поступающие ресурсы, но не способствующую улучшению позиций в противостоянии с Россией написал Риттер

В результате, пишет Риттер, план стран Запада по укреплению мощи Североатлантического альянса были сорваны.

Внутри НАТО, включая США, нет ни одной национальной армии, которая могла бы в текущих условиях одержать победу на поле боя против противника уровня России ... Задача альянса — создать и поддерживать современную армию, способную противостоять такому противнику, как Россия. Однако в этом НАТО потерпела крах констатировал Риттер

8 июня Евросоюз перечислил Украине очередной, седьмой по счету транш макрофинансовой помощи в размере 2,8 миллиарда евро.

Комментируя ситуацию, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что направленные киевскому режиму средства будут разорваны.