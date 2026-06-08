Риттер считает, что Европа будет вынуждена сдаться в прокси-войне на Украине Экс-разведчик Риттер: Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине

Москва8 июн Вести.Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Риттер считает, что европейские союзники Украины являются полноценными участниками конфликта.

Европа уже участвует в прокси-войне … Будучи участником конфликта, для прекращения этой войны ей придется безоговорочно сдаться отметил Риттер

При этом экс-разведчик констатировал, что Европа "еще не пришла к этому".

Ранее Риттер заявил, что Европа захочет завершения украинского конфликта лишь тогда, когда сама дорого поплатится за него. Он также отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский недолго проживет после завершения конфликта на Украине, так как слишком многие жаждут наказать его за содеянное.