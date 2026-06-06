Риттер на ПМЭФ: Европа захочет мира на Украине, когда сама заплатит высокую цену

Риттер: когда Европа заплатит высокую цену, она захочет мира на Украине Риттер на ПМЭФ: Европа захочет мира на Украине, когда сама заплатит высокую цену

Москва6 июн Вести.Европа захочет завершения украинского конфликта лишь тогда, когда сама дорого поплатится за него, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Такое мнение он выразил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в разговоре с РИА Новости.

Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт … В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира приводит агентство слова Риттера

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова​​​ подчеркивала, что в Европе поняли, что отказ от сотрудничества с Россией стал самоубийственным решением.