Аналитик Варуфакис считает, что Трамп может принудить ЕС и Киев к миру с Россией

Аналитик Варуфакис: Вашингтон может принудить Европу и Киев заключить мир с РФ Аналитик Варуфакис считает, что Трамп может принудить ЕС и Киев к миру с Россией

Москва23 июн Вести.США могут принудить Европу и Украину заключить мирное соглашение с Россией. Такое предположение высказал экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис.

При этом он подчеркнул, что европейские страны не смогут заменить США в вопросе обеспечения киевского режима всем необходимым для продолжения конфликта.

В какой-то момент он [президент США Дональд Трамп] просто выложит на стол мирное соглашение между Россией и Украиной и скажет европейцам и украинцам: принимайте или уходите. А если откажетесь, я выхожу из всей этой истории. Перестану давать сводки, не буду передавать данные, которые сейчас получают украинцы. Это моя догадка сказал Варуфакис в эфире YouTube-канала.

По его словам, европейцы не смогут передать Киеву спутниковые данные и сводки ЦРУ.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен добиться завершения украинского конфликта. Он также отметил, что без поставок оружия из США Киев не продержался бы и нескольких дней.