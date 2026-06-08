Москва8 июнВести.Европа должна отказаться от агрессивной антироссийской политики. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобная политика Европы мешает украинскому урегулированию.
Европа должна либо добровольно, либо принудительно прекратить свою агрессивную политику в отношении Россиисказал Риттер
Экс-разведчик также отметил, что Европа будет вынуждена сдаться в прокси-войне на Украине. По его словам, европейские союзники Киева являются полноценными участниками конфликта.
Ранее Риттер сообщил, что многие государства Европы столкнулись с кризисом идентичности.